Удачный пуск ракеты «Ангара-А5» попал на видео 

14 декабря на космодроме Плесецк состоялся пуск сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5". Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.