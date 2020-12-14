Сервисы Google были недоступны из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, на данный момент их работа полностью восстановлена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена. Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — сообщили в пресс-службе.
Сервисы Google, в том числе YouTube и Gmail, были полностью или частично недоступны для пользователей с 14:30 по московскому времени.