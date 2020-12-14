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Москва

Google объяснил сбой работы сервисов проблемами с квотой внутреннего хранилища 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сервисы Google были недоступны из-за проблем с квотой внутреннего хранилища, на данный момент их работа полностью восстановлена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена. Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — сообщили в пресс-службе.

В работе сервисов Google произошел сбой
Сервисы Google, в том числе YouTube и Gmail, были полностью или частично недоступны для пользователей с 14:30 по московскому времени.
Агентство «Москва»: последние новости
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Наука и техника , Видео , Google
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