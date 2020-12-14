Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой 

News.ru 1 час назад
Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой
Фото: ТАСС
РФ получила предложение от КНР работать над лунной программой вместе с Европейским космическим агентством, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сообщение из Пекина пришло в июне 2020 года.
По его словам, в азиатской державе считают, что Кремль, Европа и Поднебесная способны сотрудничать по данному вопросу, пишет «Интерфакс». Однако сам гендиректор в этом сомневается. Он не уверен, что в КНР имеют в виду формирование некоего конгломерата, способного привести к созданию базы на Луне, пишет РИА Новости.

Китайцы сильно выросли за последние годы. Мы с уважением относимся к их результатам. И, в принципе, для нас они достойный партнёр, — отметил руководитель ведомства во время видеоконференции в Совфеде.

Рогозин также не особо верит в успех программы «Артемида», разрабатываемой Вашингтоном. Для участия в ней Белый дом приглашает другие страны. По его мнению, данную программу рассчитывали для «внутреннего потребления», чтобы продемонстрировать силу Республиканской партии, членом которой является действующий лидер США Дональд Трамп.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. Старт «Ангары-А5» 14 декабря с космодрома Плесецк является третьим для аппарата данного класса и первым за шесть лет. Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого классов.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
News.ru: последние новости
Учёные рассказали о самых эффективных масках для защиты от коронавируса Учёные рассказали о самых эффективных масках для защиты от коронавируса Иммунолог рассказал, как обезопасить себя от тяжёлой формы COVID-19 Иммунолог рассказал, как обезопасить себя от тяжёлой формы COVID-19 Учёные выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета Учёные выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Роскосмос , Совет Федерации , Европейское космическое агентство , РИА Новости , Интерфакс , Китай , Москва , Пекин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
01:56
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение