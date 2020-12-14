Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой 

РФ получила предложение от КНР работать над лунной программой вместе с Европейским космическим агентством, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сообщение из Пекина пришло в июне 2020 года.
По его словам, в азиатской державе считают, что Кремль, Европа и Поднебесная способны сотрудничать по данному вопросу, пишет «Интерфакс». Однако сам гендиректор в этом сомневается. Он не уверен, что в КНР имеют в виду формирование некоего конгломерата, способного привести к созданию базы на Луне, пишет РИА Новости.
Китайцы сильно выросли за последние годы. Мы с уважением относимся к их результатам. И, в принципе, для нас они достойный партнёр, — отметил руководитель ведомства во время видеоконференции в Совфеде.
Рогозин также не особо верит в успех программы «Артемида», разрабатываемой Вашингтоном. Для участия в ней Белый дом приглашает другие страны. По его мнению, данную программу рассчитывали для «внутреннего потребления», чтобы продемонстрировать силу Республиканской партии, членом которой является действующий лидер США Дональд Трамп.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. Старт «Ангары-А5» 14 декабря с космодрома Плесецк является третьим для аппарата данного класса и первым за шесть лет. Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого классов.