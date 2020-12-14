Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой 

По его словам, в азиатской державе считают, что Кремль, Европа и Поднебесная способны сотрудничать по данному вопросу, пишет «Интерфакс». Однако сам гендиректор в этом сомневается. Он не уверен, что в КНР имеют в виду формирование некоего конгломерата, способного привести к созданию базы на Луне, пишет РИА Новости.

Китайцы сильно выросли за последние годы. Мы с уважением относимся к их результатам. И, в принципе, для нас они достойный партнёр, — отметил руководитель ведомства во время видеоконференции в Совфеде.

Рогозин также не особо верит в успех программы «Артемида», разрабатываемой Вашингтоном. Для участия в ней Белый дом приглашает другие страны. По его мнению, данную программу рассчитывали для «внутреннего потребления», чтобы продемонстрировать силу Республиканской партии , членом которой является действующий лидер США Дональд Трамп

Ранее NEWS.ru сообщал, что два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. Старт «Ангары-А5» 14 декабря с космодрома Плесецк является третьим для аппарата данного класса и первым за шесть лет. Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого классов.