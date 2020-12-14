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Москва

В работе сервисов Google произошел сбой 

ТАСС 38 минут назад
В работе сервисов Google произошел сбой
Фото: Reuters
Проблемы в работе онлайн-сервисов американской компании Google ("Гугл") наблюдаются в ряде стран мира в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из европейских стран. В России на данный момент сбой наблюдается в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге.
В Instagram произошел сбой
В частности, сообщается о проблемах с работой поискового сервиса Google, видеохостинга YouTube ("Ютьюб"), почты Gmail ("Джимейл") и др.
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Наука и техника , Google
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