В работе сервисов Google произошел сбой 

Проблемы в работе онлайн-сервисов американской компании Google ("Гугл") наблюдаются в ряде стран мира в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из европейских стран. В России на данный момент сбой наблюдается в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, сообщается о проблемах с работой поискового сервиса Google, видеохостинга YouTube ("Ютьюб"), почты Gmail ("Джимейл") и др.