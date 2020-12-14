Cоздана кухня, которая может сама приготовить борщ

Британская стартап-компания Moley Robotics представила первую в мире роботизированную кухню, способную без участия человека приготовить несколько десятков блюд, а после этого навести порядок на кухонном столе.

Устройство призвано максимально облегчить процесс готовки: чтобы получить кулинарный шедевр, нужно лишь выложить вымытые продукты на стол и запустить устройство. Остальное — дело техники. Подробности — у нашего научного обозревателя Николая Гринько

Последние сто лет человечество только и говорит о том, что вот-вот наступят времена, когда человеку не нужно будет заниматься никаким трудом: все будут делать роботы. Однако дальше разговоров дело почти не движется. Да, на заводах роботы собирают автомобили, обтачивают детали и паяют сложную электронику, но это промышленность, а в быту мы видим, пожалуй, один-единственный вид: роботы-пылесосы. Где же обещанные домашние помощники, взваливающие на свои стальные плечи заботу о доме? У нас есть две новости: хорошая и не очень. Инженеры наконец построили домашнего робота, который может самостоятельно приготовить борщ. Но стоит он пока слишком много. Вся механическая часть была смонтирована в верхней части кухни, там, где обычно висят ящики с полками. Оттуда свисают две механические руки с пальцами, которые и выполняют всю работу: берут продукты, режут их, кладут на сковороды и в кастрюли, включают плиту, помешивают, переворачивают и так далее.

Первым блюдом, приготовленным машиной для публики, стал крабовый суп. Причем алгоритм был сформирован довольно интересным способом: разработчики пригласили шеф-повара Тима Андерсона, победителя телешоу на канале BBC. Тима попросили надеть сканирующие перчатки и приготовить суп в них. Движения повара были записаны, обработаны, и робот повторил их, адаптируя под конкретную ситуацию. Общая конструкция робота-повара от Moley Robotics с тех пор не изменилась: это по-прежнему два манипулятора, парящие над столом. Но алгоритмы машины постоянно дорабатываются, как и техническая составляющая.

Расширено и меню: сегодня робокухня может приготовить 30 блюд, а со временем ее "репертуар" обещают увеличить до 5 000 рецептов, еженедельно присылая обновления по Сети. Владельцу нужно будет только купить продукты, вымыть их и положить на стол — остальное робот сделает сам, включая уборку оставшегося мусора.

Кстати, о владельцах. Чтобы сегодня купить механического повара, придется выложить 248 000 фунтов, примерно столько стоит средний британский дом или небольшая яхта.

Понятно, что первыми покупателями станут очень богатые люди, но владельцы стартапа говорят, что со временем цена на их детище будет только снижаться, лет через 10 она будет сопоставима со стоимостью обычного кухонного гарнитура со всей техникой. Что ж, пожалуй, можно сказать, что роботы-помощники пришли в наши дома (точнее, сделали первый шаг, перешагнув через проползающий мимо пылесос).

Конечно, с большими оговорками: при такой цене робоповар еще долго останется игрушкой миллионеров. Но когда-то и мобильный телефон мог позволить себе только Рокфеллер, а сегодня он лежит в кармане каждого школьника. Так что мы уверены: совсем скоро мы сможем принести домой авоську с морковью и колбасой, выложить все это на кухонный стол и нажать на кнопку, а робот приготовит нам ужин. Очень хотелось бы, чтобы крабовый суп. Хотя…