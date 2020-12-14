Наличие в организме большого количества специфических аутоантител вызывает осложнения и приводит к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета, которые подробно изучили особенности иммунитета инфицированных COVID-19.

По их словам, «неправильные» антитела нацеливались на органы и ткани самого больного, а не на борьбу с коронавирусом. Из-за этого, лечить инфекцию было намного сложнее и дольше.

Ученые сравнивали иммунные реакции у людей и обнаружили, что аутоантитела блокировали противовирусную защиту организма, атаковали собственные иммунные клетки и оказывали негативное влияние на все органы: от мозга и кровеносных сосудов, до печени и желудочно-кишечного тракта, пишет Guardian

Суть в том, что обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности. Аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками клеток человека.