Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые сравнили эффективность разных масок против коронавируса 

runews24.ru и ещё 7 56 минут назад
По информации Eurekalert, американские ученые выяснили, что разные маски кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности.
Так, самую большую защиту обеспечивают респираторы N95. Их эффективность составляет 98%.
Процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты в зависимости от типа их фиксации. Специалисты порекомендовали поверх маски натянуть нейлоновый чулок, тогда уровень защиты составит 80%, или закрепить ее с помощью канцелярских резинок, так эффективность защитного средства достигнет 78%.
Кроме того, защита маски от вирусов возрастает с 38% до 60%, если ее максимально прижать к лицу, скрепив ушные петли.
Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками. Они могут защитить человека от коронавируса на 71,4%.
Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски, а если в них вставить нетканую вставку, то они обеспечивают от 74 до 79% защиты.
Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%. Маски из полиэстера эффективны почти 40%, а балаклавы из того же материала — 38%.
Маски из нетканого полипропилена могут защитить от вирусов на 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего на 26,5%.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Коронавирусом заразились около 70 миллионов человек. Жертвами нового вируса стали почти 1,6 миллиона пациентов. Больше всего случаев инфицирования зафиксированы в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии.
runews24.ru: последние новости
Ученые назвали продукт, увеличивающий продолжительность жизни на 25% Ученые назвали продукт, увеличивающий продолжительность жизни на 25% Живые организмы на Земле массово вымирают каждые 27 млн лет Живые организмы на Земле массово вымирают каждые 27 млн лет Сомнолог Бузунов сообщил о связи пандемии коронавируса с бессонницей Сомнолог Бузунов сообщил о связи пандемии коронавируса с бессонницей
Комментарии 4
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение