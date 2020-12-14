По информации Eurekalert, американские ученые выяснили, что разные маски кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности.

Так, самую большую защиту обеспечивают респираторы N95. Их эффективность составляет 98%.

Процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты в зависимости от типа их фиксации. Специалисты порекомендовали поверх маски натянуть нейлоновый чулок, тогда уровень защиты составит 80%, или закрепить ее с помощью канцелярских резинок, так эффективность защитного средства достигнет 78%.

Кроме того, защита маски от вирусов возрастает с 38% до 60%, если ее максимально прижать к лицу, скрепив ушные петли.

Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками. Они могут защитить человека от коронавируса на 71,4%.

Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски, а если в них вставить нетканую вставку, то они обеспечивают от 74 до 79% защиты.

Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%. Маски из полиэстера эффективны почти 40%, а балаклавы из того же материала — 38%.

Маски из нетканого полипропилена могут защитить от вирусов на 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего на 26,5%.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Коронавирусом заразились около 70 миллионов человек. Жертвами нового вируса стали почти 1,6 миллиона пациентов. Больше всего случаев инфицирования зафиксированы в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии.