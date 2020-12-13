СМИ: вакцины от коронавируса могут помочь в борьбе с ВИЧ и раком

Технология, по которой созданы некоторые новые вакцины от коронавируса, может помочь в борьбе с другими серьезными заболеваниями. Среди них рак и ВИЧ, заявляет Bloomberg.

«Первые вакцины против Covid-19 — не просто веха в борьбе с пандемией. Они также являются отправной точкой для нетрадиционной технологии, которая однажды сможет победить другие недуги», — сообщает издание.

Медики объясняют, новый препарат против коронавируса работает с помощью модифицированной мРНК, покрытой жирными наночастицами. Технология побуждает клетки производить любые белки, в том числе и белок коронавируса. Клетки буквально сами начинают производить вакцину для себя. Так РНК не заражает человека, но обучает организм давать иммунный ответ болезни.

Несколько компаний уже начали адаптировать новую технологию для лечения других болезней. Предполагается, что мРНК поможет бороться с ВИЧ, муковисцидозом, раком, сердечной недостаточностью и другими недугами. Если новая вакцина хорошо зарекомендует себя во время борьбы с пандемией, то, по прогнозам экспертов, в медицине откроется новая область.