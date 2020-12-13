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Bloomberg: вакцина от коронавируса изменит борьбу с ВИЧ и раком 

Ura.Ru 12 минут назад
СМИ: вакцины от коронавируса могут помочь в борьбе с ВИЧ и раком
Фото: Reuters
Технология, по которой созданы некоторые новые вакцины от коронавируса, может помочь в борьбе с другими серьезными заболеваниями. Среди них рак и ВИЧ, заявляет Bloomberg.

«Первые вакцины против Covid-19 — не просто веха в борьбе с пандемией. Они также являются отправной точкой для нетрадиционной технологии, которая однажды сможет победить другие недуги», — сообщает издание.

Медики объясняют, новый препарат против коронавируса работает с помощью модифицированной мРНК, покрытой жирными наночастицами. Технология побуждает клетки производить любые белки, в том числе и белок коронавируса. Клетки буквально сами начинают производить вакцину для себя. Так РНК не заражает человека, но обучает организм давать иммунный ответ болезни.
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Несколько компаний уже начали адаптировать новую технологию для лечения других болезней. Предполагается, что мРНК поможет бороться с ВИЧ, муковисцидозом, раком, сердечной недостаточностью и другими недугами. Если новая вакцина хорошо зарекомендует себя во время борьбы с пандемией, то, по прогнозам экспертов, в медицине откроется новая область.
За сутки 13 декабря в России выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает «Федеральное агентство новостей». Вакцинация в стране уже началась, по прогнозам вирусологов российский препарат будет защищать от COVID-19 около двух лет. В Роспотребнадзоре уточнили, какие последствия могут проявиться после перенесенного коронавируса, уточняет RT.
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Наука и техника , Saxo Bank , Роспотребнадзор , РИА ФАН , Bloomberg
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