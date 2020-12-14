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SpaceX вывела на орбиту спутник связи Sirius XM-7 

ТК «Звезда» и ещё 6 32 минуты назад
SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7
Фото: EPA
Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник связи Sirius XM-7. Старт состоялся на мысе Канаверал во Флориде.
В эти минуты спутник уже развернул солнечные панели и начал работу. Он заменит другой аппарат, который находится на орбите 15 лет и в несколько раз увеличит мощность передачи данных со всех ретрансляторов.
После выхода на орбиту первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернется на Землю, она должна приземлиться на платформу в Атлантическом океане.
Это уже 25-й успешный пуск ракеты такого типа в текущем году. В течении нескольких недель SpaceX планирует осуществить еще три старта.
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Наука и техника , SpaceX , США , Великобритания , Гвиана
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