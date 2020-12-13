Раскрыта стоимость адаптации корабля «Орел» к «Ангаре»

Роскосмос " " выделит на адаптацию нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" более 1 миллиарда рублей, работы планируется завершить к апрелю 2021 года, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.

В июне главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц рассказал РИА Новости, что эскизный проект по созданию космического комплекса "Ангары" с "Орлом", в рамках которого проводятся работы по интеграции ракеты-носителя с кораблем, должен быть готов в первой половине 2021 года.

Согласно материалам на госзакупках, на "разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный" планируется истратить 1,1 миллиарда рублей с завершением работы до 30 марта 2021 года.

Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017 году "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур , а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.