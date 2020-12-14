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Москва

Учёные научили собак определять больных коронавирусом 

News.ru и ещё 1 24 минуты назад
Собаки смогут определять больных коронавирусом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Французские учёные научили собак выявлять носителей коронавируса по запаху, точность определения составила 77–100%, исходя из чего был сделан вывод о возможности широкого применения собак для идентификации даже бессимптомных больных.
Учёные отметили, что такие прорывные выводы стали следствием проведения испытания на специальных собаках, натренированных на выявление болезней, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал PLOS ONE.
Надрессированные особым образом собаки, сказано в материале, успешно обнаруживают, например, наличие у человека раковых опухолей, могут определить диабет, предсказать эпилептикам близкий припадок и быть полезными даже растениям — по запаху собака способна уловить бактерии, делающие апельсины и лимоны горькими.
Исследования с образцами пота людей, больных COVID-19, проводил профессор Национальной ветеринарной школы Франции Доминик Гранжан. Шесть собак сначала научили отличать запах пота больного коронавирусом от здорового, а затем усложнили задачу, заставив определить бессимптомного больного.
Исследование показало, что собаки справились с этим в 77–100% случаев, что является очень высоким показателем. В будущем исследования будут продолжены, и, как полагает Гранжан, позволят получить простой и доступный способ определения инфицированных коронавирусом в местах скопления людей.
Как сообщал NEWS.ru, ранее испанские учёные из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения установили, что риск заразиться COVID-19 у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.
Эксперты опираются на данные опроса 2086 жителей страны, ранее переболевших COVID-19. Выяснилось, что прогулки с четвероногими, например с собаками, увеличивали риск заражения вирусом на 78%.
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Наука и техника , В мире , ИТАР-ТАСС
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