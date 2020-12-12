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Ученые нашли фактор, повышающий риск смерти от коронавируса 

Ura.Ru 1 час назад
Шотландские ученые установили взаимосвязь между всеми пациентами, перенесшими коронавирус в тяжелой форме. У переболевших обнаружена одна и та же мутация в генах.

«Специалисты изучили геном более двух тысяч больных коронавирусом, у которых заболевание протекало особенно тяжело, и обнаружили определенную закономерность — мутации в пяти генах», — сообщает сайт Argumenti.ru

По мнению ученых, данное открытие поможет в дальнейшей разработке новых препаратов для лечения вируса.
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Врачи рассказали, что в исследовании принимали участие 2 244 пациента с тяжелой формой заболевания. Результаты их тестов сравнивали с образцами здоровых людей. Во всех случаях были выявлены различные мутации в пяти генах заболевших. По мнению специалистов, такие мутации говорят об отклонении в формировании противовирусного иммунитета и, как следствие, развитию тяжелой формы болезни.
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Наука и техника , Видео
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