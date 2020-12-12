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Обнаружен способ уничтожить коронавирус за пару минут 

Майк Габриелян 15 минут назад
Зубная паста способна уничтожить коронавирус за пару минут
Фото: РИА Новости
Ученые США выяснили, что зубная паста способна убить коронавирус в организме человека. Однако таким эффектом обладает только паста, содержащая цинк и олово. Гипотеза подтверждена лабораторно, работа опубликована в журнале British Dental Journal, передает РИА Новости.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, путем временного уменьшения количества вируса во рту», — сказано в публикации.

Во время эксперимента оказалось, что зубная паста на 99,9% нейтрализует вирус в течение 2 минут. Кроме того, способен справиться с инфекцией и ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Он уничтожает вирус еще быстрее — за полминуты.
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В клинических лабораторных исследованиях участвовали 260 пациентов с коронавирусом. Ученые наблюдали за ними, снабдив лечебной зубной пастой и ополаскивателем для рта.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как умельцы предлагают сэкономить на СТО и отполировать фары автомобиля с помощью зубной пасты.
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Наука и техника , РИА Новости
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