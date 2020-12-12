Зафиксирован сбой в работе американского сегмента МКС

Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте Международной космической станции, часть оборудования отключена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА

Снаружи американского сегмента станции находится ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.

В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, также не работают высокоскоростная связь с Землей и один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.