Обнаружено еще одно неприятное последствие коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила еще одно последствие коронавируса.

Она сказала, что COVID-19 может вызвать выпадение волос, потому что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции.

— При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются, — пояснила специалист.

Она отметила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на долге время. Эксперт добавила, что выпадение волос является обратимым процессом.