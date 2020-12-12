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Москва

В Роспотребнадзоре назвали еще одно последствие коронавируса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Обнаружено еще одно неприятное последствие коронавируса
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила еще одно последствие коронавируса.
Она сказала, что COVID-19 может вызвать выпадение волос, потому что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции.

— При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются, — пояснила специалист.

Она отметила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на долге время. Эксперт добавила, что выпадение волос является обратимым процессом.
После перенесенной инфекции следует вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами, передает РИА Новости.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости
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