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Старт Falcon 9 со спутником SXM-7 отменили за 30 секунд до запуска двигателей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Старт Falcon 9 отменили за 30 секунд до запуска
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX за 30 секунд до запуска двигателей ракеты-носителя Falcon 9 отложила в пятницу старт ретрансляционного спутника SXM-7. Трансляция велась на сайте компании.
Представитель компании, комментировавшая подготовку к запуску ракеты, не сообщила о причинах его отмены. Ранее старт был задержан более чем на час из-за сильного ветра в районе пусковой площадки.
SpaceX сообщила в Twitter, что следующая попытка запуска спутника состоится не ранее 13 декабря. "После прекращения предпринятой попытки запуска необходимо проведение дополнительных наземных испытаний систем, — указывается в сообщении. — Специалисты работают над тем, чтобы осуществить запуск, который состоится не ранее 13 декабря".
Спутник SXM-7, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Ожидаемый срок его эксплуатации — 15 лет. Первоначально его вывод на орбиту планировался на 1 августа, но был перенесен по техническим причинам.
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Наука и техника , SpaceX , Канада , США
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