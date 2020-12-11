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Учёные установили периодичность массовых вымираний на Земле 

Ferra.ru 1 час назад
Учёные установили периодичность массовых вымираний
Фото: Ferra.ru
Американские учёные установили, что массовые вымирания на Земле происходят через определённые временные промежутки — они равны примерно 27,5 млн лет.
Об исследовательской работе рассказывает Naked Science. Её авторы утверждают, что четвероногие неморские животные, в том числе земноводные, птицы, рептилии и млекопитающие, пережили десять периодов массового вымирания за последние 300 млн лет.
Эти вымирания совпадали с падениями крупных астероидов, вулканическими извержениями и другими событиями. Учёные использовали математические модели и пришли к выводу, что вымирания цикличны. Любопытно, что периодичность наблюдается и для различных катаклизмов. По подсчётам исследователей, столкновения Земли с крупными небесными телами происходят приблизительно каждые 26-30 млн лет. И это объяснимо: Солнечная система проходит через среднюю плоскость Галактики, где много астероидов и комет, примерно каждые 30 млн лет.
Учёные, впрочем, отмечают, что их выводы нуждаются в дальнейшей проверке.
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