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Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий
Фото: ТАСС
Известный российский физик, профессор, доктор технических наук Борис Оныкий скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.
Там рассказали, что у ученого был выявлен коронавирус. С 1997 по 2007 год Оныкий возглавлял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". За этот период вуз существенно расширил международную научную и образовательную деятельность, открыв подготовку по таким специальностям, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.
В 2007 году Оныкий был избран Президентом университета и возглавил кафедру анализа конкурентных систем. Он также входил в Президиум и Совет ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью.
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