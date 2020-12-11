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Роскосмос предлагает поднять зарплаты космонавтам 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
Роскосмос предлагает поднять зарплаты космонавтам
Фото: РИА Новости
Роскосмос предлагает увеличить оклады космонавтов, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.
Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает "увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке".
В частности, планируется оклад кандидата в космонавты поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта — с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта — с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.
Сейчас проект документа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
В апреле российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время онлайн-лекториума "Большая перемена" назвал диапазон зарплат, которые получают его летавшие и не летавшие на орбиту коллеги. По его словам, сейчас зарплата только прибывших кандидатов в космонавты, которые зачислены в отряд, составляет до 100 тыс. рублей. При этом в зависимости от стажа, опыта полетов, ученых степеней и должности космонавты "могут получать от 100 тыс. до 200 тыс. с лишним".
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Наука и техника , Роскосмос
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