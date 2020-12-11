Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Россия начала разработку ядерного буксира для Юпитера и Венеры 

Газета.Ru 38 минут назад
Россия начала разработку ядерного космического буксира
Фото: РИА Новости
Россия начала разработку космического ядерного буксира «Нуклон» для полетов по исследованию Луны, Венеры и Юпитера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации, размещенные на сайте госзакупок.
Соответствующий аванпроект на «разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки» заключен между «Роскосмосом» и петербургским конструкторским бюро «Арсенал».
Стоимость работ, которые планируется завершить к июлю 2024 года, составит 4,2 млрд руб.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Газета.Ru: последние новости
Австралия остановила разработку вакцины от COVID из-за положительных тестов на ВИЧ Австралия остановила разработку вакцины от COVID из-за положительных тестов на ВИЧ Независимые эксперты заявили о безопасности и эффективности "Спутник V" Независимые эксперты заявили о безопасности и эффективности "Спутник V" Ученые выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе Ученые выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе
Наука и техника , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение