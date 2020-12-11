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В Великом Новгороде нашли флягу со старинными серебряными монетами 

Российская Газета 20 минут назад
Флягу с серебряными монетами нашли в Новгороде
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
В центре Великого Новгорода на Софийской набережной специалисты Института археологии РАН нашли флягу-пороховницу, в которой оказалось 1716 серебряных монет. Специалисты полагают, что клад был спрятан в период оккупации Великого Новгорода шведскими войскам в 1611-1617 годы.
Как сообщают в Институте археологии РАН, монеты русские, в основном это копейки и деньги времен Ивана Грозного.
Но также нашлись монеты, которые изготовляли при Борисе Годунове и Василии Шуйском. Однако специалисты уверены, что клад относится именно к периоду оккупации из-за того, что во фляге было обнаружено и несколько монеток, явно отчеканенных в 1611-1617 годы.
В период оккупации в Великом Новгороде сохранялась русская администрация и работал Монетный двор. Правда, сам город стремительно нищал под властью оккупантов, были даже зафиксированы случаи голодной смерти. Тяжелая экономическая ситуация сказалась и на деньгах: вес монет постепенно снижался. В частности, если вначале оккупации из 100 серебряных рублей чеканили 120, то к концу — уже 130. Соответственно, вес одной копейки снизился с 0,65 до 0,53 грамма. Именно такие "легковесные" монеты и были найдены в кладе.
Владельца фляги не установить. Дело в том, что клад находился в так называемом перемешанном слое. Исследователи полагают, что в прошлые столетия здешний грунт выкапывали при строительных работах и перевозили с места на место. Поэтому нельзя точно даже сказать, на какой улице жил владелец клада. То, что флягу не нашли при перевозке грунта, на самом деле не удивительно. Ее диаметр составляет всего 10,6 сантиметра и она легко затерялась в толще земли.
Сейчас на Софийской набережной Великого Новгорода ведутся масштабные раскопки. Ранее здесь были найдены берестяные грамоты, печати. Обнаружены и следы построек, в частности, специалисты нашли остатки деревянной башни и крепостной стены Окольного города.
О том, что здесь в Средние века кипела жизнь, археологи знали. Но до последнего времени раскопок на Софийской набережной никогда не проводилось. Те находки, которые сейчас обнаруживают археологи, позволяют пролить свет на малоизученные страницы истории Великого Новгорода.
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Наука и техника , Борис Годунов , Иван Грозный , РАН
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