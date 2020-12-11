В Англии впервые нашли роскошную мозаику «темного века» 

Великобритании археологи при проведении раскопок на римской вилле в графстве Глостершир обнаружили первую известную науке британскую мозаику V века нашей эры.

Как сообщает BBC News, открытие было сделано в городке Чедуорт. Ранее там была обнаружена римская вилла, которая является не только одной из крупнейших в стране, но и одной из наиболее хорошо сохранившихся. На данный момент раскопано 35 комнатам с прекрасно сохранившимися архитектурными элементами.

Самым важным и ошеломляющим открытием местные археологи назвали прекрасную мозаику, которая украшала пол одной из многочисленных комнат. Радиоуглеродное датирование показало, что она была создана в середине V века, после 424 года нашей эры.

Этот период времени историки называют "темным веком", потому что именно тогда, как считается, было положено начало упадку римского влияния на Британию. Однако новая находка доказывает, что роскошная жизнь на римской вилле продолжалась еще долгое время после того, как Британия перестала быть частью Римской империи.

По словам эксперта по римской мозаике Стивена Коша, открытие стало для английских историков своего рода шоком. До сих пор считалось, что все римские виллы и города в Британии пришли в упадок в конце IV века нашей эры. Теперь эту страницу британской и римской истории, видимо, придется переписать.

По словам археолога Мартина Папворта из национального фонда National Trust, во время "темного века" с уходом римлян производство на острове значительно снизилось. Промышленные отрасли, в которых были заняты римляне, начало лихорадить, а поселения начали беднеть.

Из Британии были выведены подразделения регулярной римской армии, вместе с которой на родину отправились и различные государственные служащие. А тем, кто остался на острове, перестали выплачивать зарплату, по крайней мере, деньгами.

Наличие роскошной виллы с прекрасной мозаикой, что было в то время предметом роскоши, отчасти опровергает популярное мнение о "темном веке". Находка доказывает, что ухудшение качества жизни в Британии после ухода римлян было не таким быстрым процессом, как предполагалось ранее. Вероятно, снижение объемов производства шло постепенно и растянулось на долгие десятилетия.