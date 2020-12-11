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В США запустили ракету с секретным спутником для космической разведки 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
В США запустили ракету с секретным спутником
Фото: globallookpress.com
Характеристики спутника и его точное назначение засекречены.
В штате Флорида в США успешно стартовала ракета-носитель Delta IV Heavy. Она несет секретный спутник для космической разведки.
Трансляцию пуска проводила компания United Launch Alliance. Запуск с космодрома на мысе Канаверал осуществили около 4.00 по Москве.
Характеристики спутника и его точное назначение засекречены. Известно, что он предназначен для Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов и носит обозначение NROL-44.
В ноябре США запустили другой секретный спутник. С мыса Канаверал тогда стартовала ракета-носитель Atlas V с аппаратом NROL-101.
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Наука и техника , Армия , Оружие , США
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