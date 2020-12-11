В США запустили ракету с секретным спутником

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Характеристики спутника и его точное назначение засекречены.

В штате Флорида в США успешно стартовала ракета-носитель Delta IV Heavy. Она несет секретный спутник для космической разведки.

Трансляцию пуска проводила компания United Launch Alliance . Запуск с космодрома на мысе Канаверал осуществили около 4.00 по Москве.

Характеристики спутника и его точное назначение засекречены. Известно, что он предназначен для Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов и носит обозначение NROL-44.