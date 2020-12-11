Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
Фото: РИА Новости
Вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё одно направление — разработка химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного коронавируса.

«Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно, на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя», — пояснил Чепурнов.

Тем не менее, отметил он, разработаны очень эффективные трёхнаправленные химиотерапевтические препараты.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
RT на русском: последние новости
Учёные выявили способную избегать антитела мутацию коронавируса Учёные выявили способную избегать антитела мутацию коронавируса Безопасность вакцины «Спутник V» подтвердили в ходе экспертизы Безопасность вакцины «Спутник V» подтвердили в ходе экспертизы Инфекционист оценила данные о случаях повторного коронавируса Инфекционист оценила данные о случаях повторного коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Александр Чепурнов , Алексей Аграновский , МГУ , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть