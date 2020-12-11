Чтобы противостоять COVID-19, нужно понять природу устойчивости к вирусу, который его вызывает, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов

Многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю COVID-19, но понимания причин этого явления пока нет, отметил ученый.

"Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей. Они могут быть генетические, то есть чего-то не хватает на рецепторах — такое бывает достаточно часто, в отношении многих вирусов это известно. Или это иммунологические причины, тогда надо развиваться в этом направлении", — сказал Александр Чепурнов.

Еще одно важное направление — это создание новых препаратов, которые будут работать конкретно против коронавируса, считает ученый. Он отметил, что "целый ряд препаратов, которые начали выпускать, во-первых, все-таки не стопроцентные, во-вторых, достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью".

Поэтому нужно работать над новыми средствами, уверен вирусолог.