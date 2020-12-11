Неандертальцы хоронили умерших

Археологи провели масштабное исследование захоронений неандертальцев и установили, что наши браться по человеческому роду практиковали похоронные обряды. Специалисты проанализировали останки неандертальцев, найденных под скальным навесом Ла-Ферраси во Франции в начале XX века.

Тогда археологи обнаружили шесть скелетов неандертальцев, а спустя несколько десятилетий там нашли останки двухлетнего ребенка. Эксперты применили современные технологии и заново изучили младенца. В итоге они пришли к выводу, что ребенок был похоронен. И произошло это порядка 40 тысяч лет назад.

Останки оказались в более древнем слое осадочных пород, то есть древние люди специально вырыли яму, куда аккуратно поместили тело. Данное исследование доказало, что неандертальцы практиковали похоронные обряды.