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Ученые доказали, что неандертальцы хоронили умерших 

runews24.ru и ещё 2 1 час назад
Неандертальцы хоронили умерших
Фото: из открытых источников
Археологи провели масштабное исследование захоронений неандертальцев и установили, что наши браться по человеческому роду практиковали похоронные обряды. Специалисты проанализировали останки неандертальцев, найденных под скальным навесом Ла-Ферраси во Франции в начале XX века.
Тогда археологи обнаружили шесть скелетов неандертальцев, а спустя несколько десятилетий там нашли останки двухлетнего ребенка. Эксперты применили современные технологии и заново изучили младенца. В итоге они пришли к выводу, что ребенок был похоронен. И произошло это порядка 40 тысяч лет назад.
Останки оказались в более древнем слое осадочных пород, то есть древние люди специально вырыли яму, куда аккуратно поместили тело. Данное исследование доказало, что неандертальцы практиковали похоронные обряды.
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Наука и техника , Франция
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