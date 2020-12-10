Неандертальцы хоронили мертвых соплеменников 

В Евразии к сегодняшнему дню найдены десятки погребенных скелетов неандертальцев. Это привело некоторых ученых к гипотезе, что представители этого вида, как и Homo sapiens, хоронили своих мертвых. Однако часть исследователей отнеслась к этому скептически, так как большинство хорошо сохранившихся скелетов, найденных в начале XX века, были раскопаны без применения методов, используемых сегодня.

Авторы нового исследования проанализировали скелет из одного из самых известных неандертальских погребений во Франции — палеолитического навеса Ла Ферраси. В начале XX века там нашли шесть скелетов неандертальцев, в период с 1970 по 1973 год — седьмой скелет, принадлежавший ребенку примерно двух лет. В течение почти полувека образцы никто не изучал — они хранились в Национальном музее археологии.

Теперь ученые вновь открыли записи, сделанные во время раскопок, и проанализировали собранный материал. В результате они обнаружили 47 костей, не идентифицированных во время раскопок и принадлежащих одному и тому же скелету. Ученые провели тщательный анализ костей: оценили состояние сохранности, изучили белки и генетику, сверили датировки и так далее. Используя записи своих коллег, палеонтологи смогли реконструировать и интерпретировать пространственное положение останков неандертальца и найденных в том же слое костей животных.

Исследователи показали, что скелет был погребен в осадочном слое, наклоненном к западу (голова, обращенная к востоку, была выше таза), в то время как другие стратиграфические слои раскопок были наклонены к северо-востоку. Кости, относительно целые, оставались в своем анатомическом положении. Их сохранность оказалась лучше, чем у бизонов и других травоядных животных, найденных в том же слое. Этот факт указывает на быстрое захоронение после смерти. Более того, содержание этого слоя оказалось более ранним, чем окружающие отложения.

Датировка небольшой кости, белки которой были идентифицированы как принадлежащие неандертальцу, позволила судить о возрасте находки. Оказалось, что двухлетний неандертальский мальчик был погребен около 41 000 лет назад. Теперь исследователям предстоит лучше понять хронологию и географическое распространение подобных практик захоронения среди Homo neanderthalensis.