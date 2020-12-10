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Москва

Ученые назвали неврологические осложнения COVID 

Вероника Полынина 19 минут назад
Ученые назвали неврологические осложнения COVID
Фото: Reuters
Американские ученые назвали неврологические симптомы, которые могут развиваться у переболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Исследователи Медицинской школы при Бостонском университете в Массачусетсе проанализировали данные о 900 пациентов одной из больниц и выявили неврологические осложнения у 74 из них.
Так, 18 пациентов перенесли инсульт, у 15 были судороги, 26 больным диагностировали энцефалопатию –дисфункцию мозга, включающую спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, протекающее с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). У некоторых других пациентов развилось повреждение нервов или проблемы с движением.
При этом ученые отметили, что неврологические проблемы появлялись даже у пациентов с умеренным течением болезни. По словам авторов исследования, ряд симптомов связан с гиперактивным иммунным ответом, другие являются следствием перенесенного пациентом критического состояния.
Как сообщал «Рамблер», ранее ученые выяснили, что риск заражения коронавирусом и тяжесть течения болезни может зависеть от группы крови. Ученые проанализировали данные о 473 тысячах зараженных COVID-19 в Дании. Меньше всего заболевших оказалось среди обладателей группы крови 0 (группа I). Наиболее часто коронавирусом заражались люди с группами крови A (II), B (III) и AB (IV). Также выяснилось, что пациенты с COVID-19 с группами крови A (II) и AB (IV) подвержены повышенному риску дисфункции или отказа внутренних органов, чем пациенты с кровью типа 0 (группа I) или B (III).
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