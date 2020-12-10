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Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Фото: globallookpress.com
Последствия возможной активности Аляскинского супервулкана оцениваются как катастрофические.
Острова Аляски могут являться частью гигантского супервулкана, скрытого под водами Тихого океана.
На эти мысли геологов натолкнуло изучение шести вулканов, расположенных недалеко от центра Алеутских островов Аляски. Ученые обратили внимание, что эти обычные вулканические скопления можно рассматривать как систему. Тогда легко заметить существование кальдеры (котловины, которая может образоваться после катастрофического извержения) диаметром около 20 километров, сообщает Express.
Батиметрическая карта морского дна также подтверждает эту теорию, дугообразные хребты и впадину глубиной 130 метров в центре кольца можно принять за гигантскую кальдеру.
По своему размеру супервулкан можно сравнить с Йеллоустоунским, чей размер кальдеры составляет 55 км на 72 км. Геофизик из обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США Джон Пауэр оценивает последствия возможной активности Аляскинского супервулкана как катастрофические: если бы он извергался за последних несколько тысяч лет, цивилизации по всему миру были бы разрушены.
Стоит отметить, что Алеутская островная дуга считается одним из самых активных вулканических регионов на Земле. По подсчетам исследователей, здесь расположены более 70 активных вулканов. Одним из наиболее беспокойных является Кливленд.
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Наука и техника , Наука , Джон Пауэр , Аляска , США
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