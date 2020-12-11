Назван фактор риска смерти от коронавируса 

Ученые Кейптануского университета в ЮАР выяснили, что мужчины, зараженные коронавирусом, в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии, чем женщины, и имеют повышенный риск смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали более трех миллионов подтвержденных случаев коронавируса из 46 стран и 44 штатов США в период с 1 января по 1 июня 2020 года. Они обнаружили, что риск заражения SARS-Cov-2 был одинаковым для женщин и мужчин, поскольку «ровно половина» подтвержденных случаев приходилась на пациентов мужского пола. Однако мужчины на 39 процентов чаще умирали от COVID-19.

Одним из факторов риска исследователи называют половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы. Женщины вырабатывают больше белков интерферона I типа, которые ограничивают аномальный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм и играющий ключевую роль в тяжелых осложнениях. Гормон эстрадиол также помогает бороться с вирусом, поскольку он усиливает реакцию Т-лимфоцитов, убивающих инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител.

Однако возможно и то, что риск смерти повышают другие заболевания, которые у мужчин встречаются чаще, например, гипертония и диабет.