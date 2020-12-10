«Выжгли поляну»: как сдержать ззападных IT-гигантов

Прокуроры почти всех американских штатов обвинили Facebook в монополизации рынка соцсетей. Власти намерены доказать, что компания неправомерно поглотила WhatsApp и Instagram, и должна продать эти активы. К борьбе с доминирующим положением западных гигантов подключилось все международное сообщество — в частности в России готовится пакет законов, которые помогут победить цензуру отечественных СМИ и защитить персональные данные граждан.

Федеральная торговая комиссия США и генпрокуроры 48 американских штатов обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Власти хотят доказать, что Facebook незаконно поглотил мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram, и вынудить IT-гиганта продать эти активы.

По данным регулятора, компания уже долгие годы «незаконно поддерживает личную монополию на соцсети», приобретая «перспективных конкурентов».

«Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора соцсетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», — подытожили в ФТК.

Facebook в свою очередь обвинил ведомство в «недальновидном и ошибочном подходе к конкуренции». В компании напомнили, что в свое время регуляторы одобрили приобретение WhatsApp и Instagram, так как эти сделки не несли угрозы конкуренции. Сейчас же, считают в FB, власти США не обращают внимания на установившиеся правовые нормы или последствия для инноваций и инвестиций.

Судебный процесс в отношении FB — часть антимонопольного расследования Минюста США против ведущих интернет-компаний, которое было запущено в июле 2019 года. В частности результатом разбирательства может стать отделение от Google платформы YouTube и браузера Chrome.

«Это масштабное исследование на цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологических платформ», — отмечал конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини.

Он указывал на то, что Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. При этом приложения «не являются полностью бесплатными», так как они собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — подчеркивал Чичиллини.

Ужесточение законодательного регулирования цифровых гигантов, к которому относятся и антимонопольные расследования — глобальный тренд, существующий в большинстве развитых государств, обращает внимание 1-й зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

«Этот процесс необходим для развития ИТ-сферы и защиты граждан от манипуляции со стороны доминирующих платформ», — сообщил он «Газете.Ru».

Эксперт призвал властей придерживаться данной регуляторной тенденции, чтобы обеспечить интересы собственных граждан и бизнеса.

«Отдельно отмечу, что у российских властей также есть много претензий к глобальным IT-компаниям, связанных с неисполнением наших законов, неуплатой штрафов, обработкой и хранением данных россиян, непрозрачной работой таргетированной рекламы и цензурированием российского инфопространства», — сказал Малькевич.

Чтобы бороться с доминирующей позицией западных платформ, в Госдуме разрабатывается серия законопроектов, ужесточающих их регулирование. Реформы позволят защитить интересы граждан и бизнеса, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы Антон Горелкин

«У нас много претензий к IT-компаниям — они либо не исполняют российское законодательство, либо делают это избирательно. Неуплата штрафов, сбор персональных данных россиян, непрозрачная работа таргетированных механизмов — с такими проблемами мы столкнулись», — отметил депутат.

Он также обратил внимание на то, что в отличие от западного российский рынок не монополизирован.