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Доказано существование «волосатых» черных дыр 

Lenta.ru 2 часа назад
Доказано существование «волосатых» черных дыр
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых доказала, что у вращающихся черных дыр могут существовать «волосы», то есть дополнительные параметры, зависящие от поглощенной материи. Статья исследователей, в которой раскрывается природа аномальных структур, опубликована в журнале Physical Review Letters.
Физики обычно характеризуют черные дыры тремя параметрами: массой, зарядом и скоростью вращения. Однако в течение многих лет ученые ищут у черных дыр особенности, которые указывали бы на существование неизвестных фундаментальных полей. В новом исследовании результаты численного моделирования показали, что при достаточно быстром вращении у черных дыр возникает скалярное поле.
Теория гравитации Эйнштейна и многие ее расширения указывают на то, что у черных дыр не может быть стабильных «волос» из-за излучения гравитационных волн. Это известно как теорема об отсутствии «волос», то есть нельзя получить дополнительную информацию о материи, которая попала за горизонт событий. Нельзя отличить черную дыру, образованную антиматерией, от черной дыры из обычной материи. В то же время не существует строгого математического доказательства теоремы. Показано, что при некоторых условиях «волосы» все же могут появляться.
Скалярное поле в некоторых теориях гравитации используется для описания гравитационного поля.
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