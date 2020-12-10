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В водах Мексики найден новый вид китообразных 

Популярная механика 2 часа назад
В водах Мексики найден новый вид китообразных
Фото: Популярная механика
Группа исследователей из Института Океанографии в Сан-Диего изучала воды близ Мексики в поиске животных, которые издавали неизвестные до сих пор акустические сигналы. Однако небольшая экспедиция обернулась новой тайной! Исследователи наткнулись на трех необычных китов вблизи мексиканских островов Сан-Бенито.

«Животные всплыли на поверхность прямо рядом с лодкой», — сказал биолог Джей Барлоу. «Это была просто феноменальная встреча. Очень редко можно увидеть клюворылого кита, а найти целую дружелюбную группу — почти невозможно!».

Сначала Барлоу и его коллеги не осознавали, что встретили новый вид, однако позже, когда они изучили фотографии и аудио-записи, они заметили некоторые особенности животных. Во-первых, у китов было необычное расположение зубов, а во-вторых, изучив эхолокацию животных, ученые заметили, что она не совпадает ни с одной из ранее записанных. Для подтверждения своей гипотезы ученым необходимо получить результаты анализа образцов воды, в которых могли содержаться клетки кожи животных. ДНК китов укажет действительно ли удалось открыть новый вид.
Клюворылые киты — древнейшая группа китообразных. Хотя эти животные достигают 5 метров в длину, ученым трудно их наблюдать, поскольку они, как правило, плавают и питаются на глубине около километра. На таких глубинах у китов больше шансов избежать встречи со своим главным врагом — косатками.
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Наука и техника , Мексика
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