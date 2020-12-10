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Москва

Россияне раскупили наушники Apple за 63 тысячи рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне раскупили наушники Apple за 63 тысячи рублей
Фото: Apple
Наушники AirPods Max оказались популярны в России. Это следует из описания модели на сайте Apple.
Судя по данным на странице девайса, при покупке AirPods Max компания обещает доставить гарнитуру в течение 12-14 недель. Таким образом, при заказе устройства в декабре Apple доставит покупку только в начале-середине марта. Информация может свидетельствовать о том, что первая партия новых наушников была полностью раскуплена.
Похожая ситуация наблюдается и в США. Apple также пишет, что AirPods Max будут доставлены в период между 8 и 22 марта. Новая модель является самым дорогим девайсом из всех наушников под брендом Apple. Стоимость аксессуара составила 63 тысячи рублей. В США новый гаджет оценили в 549 долларов без учета налога конкретного штата.
Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max были представлены во вторник, 8 декабря. Девайс получил металлическую дужку, амбушюры из пеноматериала, поддержку функции активного шумоподавления. Управление наушниками осуществляется посредством физической кнопки и колесика Digital Crown.
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Наука и техника , Apple , США
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