Россияне раскупили наушники Apple за 63 тысячи рублей 

Apple. Наушники AirPods Max оказались популярны в России . Это следует из описания модели на сайте

Судя по данным на странице девайса, при покупке AirPods Max компания обещает доставить гарнитуру в течение 12-14 недель. Таким образом, при заказе устройства в декабре Apple доставит покупку только в начале-середине марта. Информация может свидетельствовать о том, что первая партия новых наушников была полностью раскуплена.

Похожая ситуация наблюдается и в США. Apple также пишет, что AirPods Max будут доставлены в период между 8 и 22 марта. Новая модель является самым дорогим девайсом из всех наушников под брендом Apple. Стоимость аксессуара составила 63 тысячи рублей. В США новый гаджет оценили в 549 долларов без учета налога конкретного штата.