Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю 

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Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли , сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

"Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра по московскому времени", — говорится в публикации.

Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.

Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.

Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).

Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.