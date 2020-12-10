Ученые зафиксировали смертоносные вспышки на звезде

Астрономы из Австралии доказали, что периодические вспышки на ближайшей к нам звезде Проксима Центавра делают маловероятным обнаружение на ее планетах жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Предыдущие исследования показали, что у красного карлика Проксима Центавра, расположенного всего в 4,2 световых годах от нас, есть две планеты. Одна из них — Проксима Центавра b — расположена в обитаемой зоне, то есть на оптимальном расстоянии от звезды, чтобы там существовала жидкая вода — важнейшее условие для зарождения жизни.

"Но, учитывая, что Проксима Центавра — это холодный маленький красный карлик, это означает, что ее обитаемая зона находится очень близко к звезде, гораздо ближе, чем Меркурий, к нашему Солнцу. Это делает ее планеты очень уязвимыми для опасного ионизирующего излучения, способного уничтожить все живое", — приводятся в пресс-релизе Сиднейского университета слова первого автора статьи Эндрю Зика (Andrew Zic).

В 2017 году астрономы впервые зафиксировали мощную вспышку Проксимы Центавра, на порядок более сильную, чем самые большие вспышки Солнца. Но было непонятно, связаны ли подобные вспышки с выбросами корональной массы, при которых в космос запускаются огромные количества ионизированной плазмы и электромагнитного излучения, намного более опасные для всего живого, чем сама вспышка.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, авторы использовали оптические данные обсерватории Zadko в Западной Австралии и космического телескопа TESS НАСА , 2,3-метровый телескоп ANU в обсерватории Сайдинг-Спринг для спектроскопических наблюдений, а также комплекс радиотелескопов ASKAP (AustralianSquare Kilometre Array Pathfinder) Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

В конце концов им удалось поймать вспышку и серию связанных с ней радиовсплесков.

"Вероятность того, что наблюдаемая вспышка на Проксима Центавра и полученный радиосигнал от нее не связаны — один шанс из 128 тысяч", — отмечают авторы исследования.

"Наше Солнце регулярно испускает горячие облака ионизированных частиц во время того, что мы называем выбросами корональной массы, — объясняет Зик. — Но, учитывая, что Солнце намного горячее, чем Проксима Центавра и другие красные карлики, наша обитаемая зона находится далеко от поверхности Солнца, то есть Земля находится относительно далеко от этих событий. Кроме того, у Земли есть очень мощное планетное магнитное поле, которое защищает нас от этих интенсивных взрывов солнечной плазмы".

На сегодняшний день нет методов, с помощью которых можно достоверно установить наличие или отсутствие магнитного поля у экзопланет. Одним из таких способов, по мнению авторов, мог бы стать поиск полярных сияний, подобных тем, которые наблюдаются вокруг Земли и Юпитера.

"Но даже если бы магнитные поля были, учитывая звездную близость планет обитаемой зоны вокруг карликовых звезд класса М, этого было бы недостаточно для их защиты", — говорит Зик.

Расчеты ученых показали, что любые планеты вблизи Проксимы Центавра и других красных карликов подвергаются мощному воздействию губительных для жизни рентгеновского и ультрафиолетового излучений.