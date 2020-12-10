Коронавирус и бессонницу связали

бессонница. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала " Россия-1 ", как связаны коронавирусная инфекция

По его словам, одним из последствий пандемии стала депрессия, которая может привести к серьезным расстройствам сна.

"Сейчас вот то, что мы имеем — длительная стрессовая ситуация, и все население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", — пояснил Бузунов.

Врач отметил, что проблема актуальна даже для тех, кто не переболел COVID-19.

"Первое — это самоизоляция, нарушение режима рутины. Человек не должен ходить на работу, он может вставать когда угодно, ложиться когда угодно. Нарушение режима может вызывать бессонницу. Следующее: человек ограничивает себя в физической нагрузке, а она — лучшее противострессовое средство", — уточнил он.

Бузунов также называет возможными причинами бессонницы панические атаки, изжогу и кислый привкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне. — Прим. ред.) и использование гаджетов перед сном.

Для нормализации сна медик рекомендует соблюдать режим, заниматься физической активностью, ограничить потребление кофеина во второй половине дня и отказаться от излишней новостной информации.