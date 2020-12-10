Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
9 декабря американская технологическая компания Илона Маска SpaceX проводила испытания своей космической ракеты Starship. Трансляция с места испытаний в прямом эфире велась на Youtube-канале. Ракета успешно поднялась в воздух на высоту 12,5 километров. Но при посадке Starship не успел сбросить достаточно скорости и разбился о землю. Илон Маск заявил, что испытания все равно можно считать успешными, потому что были получены все необходимые данные. Маск поздравил команду SpaceX в своем аккаунте в Твиттер.
«Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!», — написал у себя на странице Илон Маск.
Наука и техника , Видео , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
00:36
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
Наука и техника
Землетрясение в районе Байкала попало на видео
00:32
Землетрясение в районе Байкала попало на видео
Происшествия
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
00:12
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
00:32
Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео
Появилось видео пуска межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
00:18
Появилось видео пуска межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
Технологии
Момент прорыва трубы с горячей водой в Москве попал на видео
00:44
Момент прорыва трубы с горячей водой в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП с грузовиками в Тверской области
00:32
Опубликовано видео смертельного ДТП с грузовиками в Тверской области
Происшествия
Женщина устроила скандал в метро из-за маски и попала на видео
01:05
Женщина устроила скандал в метро из-за маски и попала на видео
Происшествия
Двухголовая змея попала на видео
02:40
Двухголовая змея попала на видео
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
00:47
Российский блогер разгромил магазин и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение