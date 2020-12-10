Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео 

9 декабря американская технологическая компания Илона Маска SpaceX проводила испытания своей космической ракеты Starship. Трансляция с места испытаний в прямом эфире велась на Youtube-канале. Ракета успешно поднялась в воздух на высоту 12,5 километров. Но при посадке Starship не успел сбросить достаточно скорости и разбился о землю. Илон Маск заявил, что испытания все равно можно считать успешными, потому что были получены все необходимые данные. Маск поздравил команду SpaceX в своем аккаунте в Твиттер.
«Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!», — написал у себя на странице Илон Маск.