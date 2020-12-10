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В США завершили отбор астронавтов для полета на Луну 

Мир24 27 минут назад
В США завершили отбор астронавтов для полета на Луну
Фото: NASA
США завершили отбор астронавтов для программы «Артемис» для полета на Луну, сообщает РИА «Новости».
Всего отряд подготовки будет состоять из 18 человек, половину из которых составят женщины. В их число вошли астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, находящиеся на данный момент на МКС.
Администрация президента США Дональда Трампа поставила задачу перед НАСА отправить человека на Луну до 2024 года. В составе экипажа обязательно должна быть женщина. Лунная программа США получила название «Артемис» и, как ожидается, станет эталон на пути начала полетов к Марсу.
Ранее стало известно, что китайский взлетный модуль зонда «Чанъэ-5» разбился о поверхность Луны.
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Наука и техника , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Дональд Трамп , Администрация США , NASA , РИА Новости , США
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