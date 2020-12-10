В США завершили отбор астронавтов для полета на Луну 

США завершили отбор астронавтов для программы «Артемис» для полета на Луну, сообщает РИА «Новости».
Всего отряд подготовки будет состоять из 18 человек, половину из которых составят женщины. В их число вошли астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, находящиеся на данный момент на МКС.
Администрация президента США Дональда Трампа поставила задачу перед НАСА отправить человека на Луну до 2024 года. В составе экипажа обязательно должна быть женщина. Лунная программа США получила название «Артемис» и, как ожидается, станет эталон на пути начала полетов к Марсу.
Ранее стало известно, что китайский взлетный модуль зонда «Чанъэ-5» разбился о поверхность Луны.