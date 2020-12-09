Ивановским ученым впервые выдали мегагрант 

Ученые из Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) впервые получили на свои исследования мегагрант от российского правительства . Об этом в среду, 9 декабря, сообщают «Ивановские новости».

Как отмечается, ивановским специалистам выделили 90 миллионов рублей на три года по направлению «Компьютерный синтез химических соединений с заданными свойствами». Полученные средства пойдут на создание лаборатории мирового уровня на базе ИГХТУ.

Ожидается, что в новой лаборатории ивановские ученые займутся исследованиями в области хемоинформатики. В частности, они будут работать над созданием новых химических соединений с востребованными и актуальными свойствами на основе анализа данных химических процессов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.