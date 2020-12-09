Можно ли пить после прививки от COVID-19

Прививка от коронавируса не означает, что нужно полностью отказываться от алкоголя. Необходимо дать организму время сформировать иммунный ответ на инфекцию, поэтому требуется разумно ограничить потребление, сообщили разработчики российской вакцины. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что полный отказ от спиртного необходим за две недели до прививки.

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург развеял миф о тотальном запрете на алкоголь в связи с вакцинацией. Его слова передает ТАСС.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины», — подчеркнул специалист.

Он также настоятельно рекомендовал воздержаться от спиртных напитков в течение трех дней после каждого укола. Злоупотребление алкоголем способствует снижению иммунитета, и следовательно — оно может снизить эффективность прививки, сведя ее до нуля.

Кроме горячительных напитков, рекомендуется также на 42 дня отложить употребление ряда лекарств, подавляющих иммунную систему. «Это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности», — подчеркнул Гинцбург.

Накануне, во вторник 6 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что за две недели до вакцинации от коронавируса надо полностью отказаться от алкоголя. Затем воздерживаться от алкоголя надо будет 21 день после первой прививки и 21 день после второй.

Общее время, в течение которого нельзя употреблять спиртное, составит 56 дней.

Попова также напомнила, что курение, дым и все прочие раздражители легких, мешающие химическому дыханию, может идти только во вред. Вакцины против COVID-19 должны дать иммунитет по меньшей мере на полгода, отметила она. В стране уже началась масштабная прививочная кампания.

Александр Гинцбург ранее отмечал, что бокал шампанского на Новый год после прививки выпить можно. «Напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — сказал руководитель группы создателей вакцины.

Стоит отметить, что непосредственно в день вакцинации не стоит также идти заниматься в спортзале, курить, есть жирные и жареные блюда. Всем системам организма требуется покой.

Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок, предупреждали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Владимир Чуланов. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» может сохраняться два года и даже дольше, заявил ранее «Газете.Ru» главный инфекционист Минздрава РФ

«По идее вирус не слишком изменчивый, и мы надеемся, что его антигенная структура будет сохраняться. В таком случае вакцина может иметь действительно долгосрочный эффект. И два года, и больше», — подчеркнул специалист.

При этом найдутся и те, на кого-то вакцина может не подействовать, однако процент людей, у кого иммунитет к COVID-19 не сформируется из-за особенностей организма, крайне невысок.