Nokia призналась в разработке сверхлегкого ноутбука

Около недели назад в сети появились первые утечки о новых ноутбуках Nokia. Как оказалось, как минимум часть из них может оказаться правдивой, ведь компания всё же призналась в разработке собственного сверхлёгкого ноутбука.

Называться новинка будет Nokia Purebook . Судя по официальному постеру, опубликованному компанией, основной упор в ноутбуке будет сделан на его лёгкость и производительность. К сожалению, это единственная более-менее точная информация об устройстве — подробности стоит ожидать в ближайшее время.