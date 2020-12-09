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Nokia призналась в разработке собственного сверхлегкого ноутбука 

Ferra.ru 1 час назад
Nokia призналась в разработке сверхлегкого ноутбука
Фото: Ferra.ru
Около недели назад в сети появились первые утечки о новых ноутбуках Nokia. Как оказалось, как минимум часть из них может оказаться правдивой, ведь компания всё же призналась в разработке собственного сверхлёгкого ноутбука.
Называться новинка будет Nokia Purebook. Судя по официальному постеру, опубликованному компанией, основной упор в ноутбуке будет сделан на его лёгкость и производительность. К сожалению, это единственная более-менее точная информация об устройстве — подробности стоит ожидать в ближайшее время.
Отметим, что интернет-инсайдеры тут же начали строить догадки о Nokia Purebook. Так, например, появились предположения, что устройство будет весить в пределах 1-1,5 кг, а в качестве основы в нём будет использоваться процессор от Intel. А вот насколько верны гадания на тему, возможно, узнаем совсем скоро.
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Наука и техника , Intel
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