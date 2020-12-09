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Москва

«Замена Android» от Google подала признаки жизни 

Ferra.ru 1 час назад
«Замена Android» от Google подала признаки жизни
Фото: Ferra.ru
Несколько лет назад Google объявила о создании новой мобильной ОС — Fuchsia. В народе её сразу же прозвали «заменой Android», хотя сам поисковый гигант никаких крупных анонсов на эту тему не делал. И вот, спустя продолжительное молчание, проект всё же подал признаки жизни.
Google изменила процесс разработки Fuchsia, сообщается в официальном блоге компании. Если раньше всё происходило под завесом тайны и пользователи могли лишь ждать свежих новостей, то сейчас всё изменится. Компания решила разрабатывать новинку в более открытом режиме. Теперь каждый член сообщества сможет выдвигать предложения по улучшению операционной системы.
Отметим, что имеющиеся данные говорят о желании Google сделать свою новую операционную систему более защищённой и безопасной для пользователей. Для этого, например, в Fuchsia применён метод sandbox-изоляции, при котором новые процессы не только не имеют доступ к элементам ядра, но также не могут выделять память и выполнять код.
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Наука и техника , Google
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