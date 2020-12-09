Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Учёные зафиксировали на Северном полюсе рекордно быстрое потепление 

News.ru и ещё 2 41 минуту назад
На Северном полюсе планеты зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю наблюдений. Об этом рассказали специалисты из Национального управления океанографии и атмосферы США.
В текущем году Северный полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты, передаёт Интерфакс со ссылкой на отчёт Arctic Report Card 2020. Предыдущий рекорд потепления был зафиксирован в 2012 году.
По прогнозам учёных, с 2040 по 2060 год летом в Арктике может закончиться морской лёд, а на Аляске исчезнет мерзлота.
Как писал NEWS.ru, сотрудники Эксетерского университета (Великобритания) считают, что глобальное потепление на два градуса Цельсия спровоцирует катастрофические последствия — высвобождение 230 млрд тонн углекислого газа из почвы.
News.ru: последние новости
В ходе исследования вакцины Pfizer умерли шесть участников В ходе исследования вакцины Pfizer умерли шесть участников Генетики рассказали о происхождении снежного человека Генетики рассказали о происхождении снежного человека Облако плазмы накроет Землю после вспышки на Солнце Облако плазмы накроет Землю после вспышки на Солнце
Наука и техника , Видео , Экология , Интерфакс , Аляска , Северный , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
00:42
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
01:54
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
00:25
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
Происшествия
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
01:19
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
Технологии
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
01:44
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
В мире
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
01:14
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение