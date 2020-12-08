Google перечислила самые напеваемые песни

Некоторое время назад Apple объявила список самых «разыскиваемых» песен, основанный на статистике сервиса Shazam. А сейчас нечто подобное, также в честь окончания 2020 года, сделала и Google

Правда, в отличие от Apple, поисковый гигант в качестве выборки использовал пользователей статистику Hum to Search (является частью Google Ассистента). Для того, чтоб воспользоваться функцией, необходимо «промычать» мотив песни, которую хочется найти. При этом, разумеется, для успешного поиска не нужно знать абсолютно ничего другого о песне, кроме как ее мелодию.