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Google перечислила самые напеваемые пользователями песни 

Ferra.ru 3 часа назад
Google перечислила самые напеваемые песни
Фото: Ferra.ru
Некоторое время назад Apple объявила список самых «разыскиваемых» песен, основанный на статистике сервиса Shazam. А сейчас нечто подобное, также в честь окончания 2020 года, сделала и Google.
Правда, в отличие от Apple, поисковый гигант в качестве выборки использовал пользователей статистику Hum to Search (является частью Google Ассистента). Для того, чтоб воспользоваться функцией, необходимо «промычать» мотив песни, которую хочется найти. При этом, разумеется, для успешного поиска не нужно знать абсолютно ничего другого о песне, кроме как ее мелодию.
На первом месте в рейтинге топ-100 оказался трек Old Town Road, исполняемый Lil Nas X. Второе место досталось классике — его заслуженно забрал Rick Astley со своим Never Gonna Give You Up. На третьем месте оказалась австралийская исполнительница Tones and I с композицией Dance Monkey.
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Наука и техника , Apple , Google
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