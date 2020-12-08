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Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Ученые назвали эффективный способ борьбы с COVID
Фото: Reuters
Результаты нового исследования показывают, что ношение защитных масок существенно снижает количество новых инфицированных в день в короткий срок, сообщается на международном научном портале PNAS.
Группа специалистов проанализировала статистику по заболеваемости в Германии и пришла к выводу, что введение повсеместного ношения масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования на 47 процентов.
Для анализа ученые сравнивали показатели в разных регионах страны. В Германии в городе Йена уже в первую неделю апреля было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество случаев нового заражения в этом городе снизилось к нулю. Отмечается, что другие города и регионы стали перенимать эти меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В сентябре Роспотребнадзор также отмечал, что ношение масок снижает вероятность заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , В мире , Роспотребнадзор , Германия
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