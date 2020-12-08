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Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max
Фото: Apple
Компания Apple на своем сайте презентовала полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max.
Новые наушники оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, чипом H1, адаптивным эквалайзером, оптическими датчиками и девятью микрофонами.
Модель имеет активное шумоподавление и режим прозрачности, благодаря которому пользователь сможет услышать окружающие шумы сквозь музыку.
Apple обещает, что наушники смогут работать до 20 часов на одном заряде, каждая их чашка подстроится под анатомию пользователя, а "дышащий" материал не доставит дискомфорта при долгом использовании.
AirPods Max поступят в продажу 15 декабря, их стоимость составит 63 тыс. рублей.
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Наука и техника , Apple , США
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