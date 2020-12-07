Минцифры определило ПО для предустановки на гаджеты

Минцифры сформировало перечень российского программного обеспечения (ПО), рекомендованный для предустановки на продаваемые в РФ устройства; перечень предстоит утвердить правительству, говорится в сообщении министерства.

Согласно закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров (смартфонов, компьютеров, Smart-TV) без предустановки предписанного правительством российского ПО. Сейчас рассматривается законопроект о переносе этого срока на 1 апреля.

Минцифры в конце ноября начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО, сообщает Минцифры.

"После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах.

При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в Минцифре, всего в перечень вошло около 30 приложений.

Минцифры уточняет, что согласно механизму, утверждённому правительством, министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Для оценки заявок при Минцифры была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАТЭК, "Руссофт", АРПП "Отечественный софт", АПКИТ, АКИТ.

Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса" , в категориях "электронная почта" и "новостной агрегатор" — Mail.ru Group , среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — "Мой офис", соцсетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платежной системы "Мир".