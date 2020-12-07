Зафиксирован новый температурный рекорд на Земле 

Ноябрь 2020 года стал в Европе самым жарким за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли специалисты Службы по изменению климата Copernicus (C3S), которые провели анализ температуры воздуха и поверхности Земли. О новом температурном рекорде сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Прошедший ноябрь оказался на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год, а также на 0,1 градуса превзошел предыдущий рекорд. Для Европы осень оказалась на 1,9 градуса теплее среднего значения и на 0,4 градуса теплее осени 2006 года, которая считалась максимально жаркой. По словам ученых, зафиксированные данные согласуются с долгосрочной тенденцией потепления.

В C3S заявили, что по прошествии последнего месяца станет понятно, окажется ли весь 2020 год таким же теплым, как и 2016 год. Пока глобальные температуры увеличились на один градус, однако это уже вызвало усиление стихийных бедствий по всей планете, включая лесные пожары и тропические штормы. Кроме того, зафиксировано исчезновение морского льда в Карском море, а также уменьшение площади ледяного покрова во всей Арктике, которая нагревается быстрее, чем другие регионы Земли.