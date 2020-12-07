Россия создаст орбитальную станцию больше «Мира»

Из материалов ракетно-космической корпорации «Энергия» журналисты узнали, что Россия намерена создать орбитальную станцию больше «Мира» и российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Как уточняет «РИА Новости», станция будет больше вышеперечисленных по своему внутреннему объёму. Она будет строиться в два этапа. Первый этап запланирован на 2025-2026 годы. В этот период должны построить станцию общим внутренним объёмом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней уже смогут жить два космонавта.
На втором этапе, который намечен на 2026-2028 годы, станцию дополнят четырьмя модулями. В итоге внутренний объём достигнет 464 кубометров. Станция уже сможет вместить четырёх космонавтов.
Стоит напомнить, что жилой объём станции «Мир» был равен 376 кубометрам.