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Москва

Россия пообещала создать орбитальную станцию больше «Мира» 

Ferra.ru 1 час назад
Россия создаст орбитальную станцию больше «Мира»
Фото: Ferra.ru
Из материалов ракетно-космической корпорации «Энергия» журналисты узнали, что Россия намерена создать орбитальную станцию больше «Мира» и российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Как уточняет «РИА Новости», станция будет больше вышеперечисленных по своему внутреннему объёму. Она будет строиться в два этапа. Первый этап запланирован на 2025-2026 годы. В этот период должны построить станцию общим внутренним объёмом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней уже смогут жить два космонавта.
На втором этапе, который намечен на 2026-2028 годы, станцию дополнят четырьмя модулями. В итоге внутренний объём достигнет 464 кубометров. Станция уже сможет вместить четырёх космонавтов.
Стоит напомнить, что жилой объём станции «Мир» был равен 376 кубометрам.
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Наука и техника , РКК Энергия , РИА Новости
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